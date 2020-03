"Daca eram la nationala, doar acesti jucatori ii luam!" Dan Petrescu il AVERTIZEAZA pe Mirel Radoi! Ce trebuie sa faca jucatorii pentru a fi convocati

CFR Cluj se pregateste pentru meciul cu Gaz Metan din etapa a doua a play-off-ului.

Dan Petrescu a sustinut conferinta de presa premergatoare meciului cu Gaz Metan. Antrenorul lui CFR Cluj a fost intrebat despre nationala Romaniei, situatia delicata din Islanda, dar si despre jucatorii care ar trebui convocati la nationala. Raspunsul lui Petrescu a fost simplu: jucatorii care au jucat ultimele meciuri.

"Ar fi mai bine fara spectatori, ar fi un avantaj pentru noi, i-ati vazut pe fanii islandezi ce devotati sunt. Romania poate, dar trebuie sa si faca pe teren. Ca valoare individuala, cred ca suntem mai buni ca islandezii. Toti jucatorii trebuie sa demonstreze ca sunt in forma.

Daca eram antrenor la nationala, luam doar jucatorii care au jucat ultimele meciuri, nu as lua ca a jucat acum 3 luni sau 10 luni. Trebuie sa joci si sa joci bine. Daca stai si esti rezerva sau esti accientat, nu cred ca poti ajunge la meciul cu Islanda asa. Mai sunt 4 meciuri in campionat pana la meci, jucatorii trebuie sa joace, sa arate ca merita si dupa aceea cred ca selectionerul ii va alege pe cei mai in forma, pe cei care joaca.

As vrea cat mai multi jucatori de la CFR, daca se poate, pentru ca au jucat si in Europa si stiu ce inseamna meciuri decisive", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.

Tweet Dan Petrescu Mirel Radoi Nationala Citeste si: LUPTA FINALA: TOLEA VS RAMBO! Joi, 20:00, IN DIRECT PE PRO X!