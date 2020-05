Cum se antreneaza singurul roman din lotul lui Juventus! "Joc la unul din cele mai mari cluburi!" Pandemia l-a prins in Italia alaturi de mama sa

Radu Dragusin este capitanul nationalei U18 a Romaniei.

Radu Dragusin este fotbalistul roman care evolueaza pentru Juventus U19 si este capitan la nationala U18 a Romaniei. Joaca pe postul de fundas central, iar pandemia l-a prins in Italia alaturi de mama sa.

"Ultima data am fost pe un teren de fotbal pe 11 martie, in ziua in care trebuia sa jucam cu Real Madrid in UEFA Youth League. Dar, din cauza situatiei, adversarii nu au mai facut deplasarea. De atunci am intrat in izolare la domiciliu. Mama mea a venit in vizita pe 25 februarie, ar fi trebuit sa stea doua saptamani, dar nu s-a mai putut intoarce in Romania.

Timp de aproximativ o ora jumate imi fac programul de antrenament pe care l-am primit de la club. Este impartit pe diferite componente, forta, cardio, stretching. Lucrez acasa, am cam tot ce imi trebuie, ma folosesc de greutatea corpului. In aceasta perioada am timp sa ma perfectionez si in bucatarie", a spus Dragusin intr-un interviu pentru FRF.

Radu Dragusin este mandru ca se afla la unul din cele mai mari cluburi din Europa si spera sa poata face cat mai curand ppasul la echipa mare si sa devina component al nationalei Romaniei.

"Faptul ca sunt la unul dintre cele mai mari cluburi din Europa ma motiveaza in aceasta perioada. Imi doresc sa joc la cel mai inalt nivel", a adaugat fundasul central.