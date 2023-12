Celebrul Marco Materazzi, laude pentru Cristi Chivu: "Lasă ceva în urmă acolo unde lucrează el"

Echipa antrenată de fostul căpitan al României este lider în campionatul Primavera, cu 27 de puncte în 13 etape, la o lungime peste AC Milan. Inter este neînvinsă în acest sezon, cu 7 victorii și 6 remize, iar nerazurrii au obținut recent și calificarea în fazele eliminatorii din UEFA Youth League.

Marco Materazzi, laude pentru Cristi Chivu

Munca lui Chivu nu trece neobservată. Marco Materazzi (50 de ani), campion mondial cu Italia în 2006 și coechipier la Inter cu fostul fundaș român, are cuvinte de laudă la adresa tehnicianului de la formația Primavera.

Într-un interviu în care a comentat forma excelentă traversată de Bologna, locul 5 în Serie A, formație antrenată de fostul său coleg Thiago Motta, Marco Materazzi l-a menționat și pe Chivu drept un exemplu de antrenor care lasă ceva în urma lui.

"Motta era deja antrenor pe teren, când juca. Cum să nu îmi imaginez că poate face asta când el reușea să monteze echipa fără să atingă mingea? El și Cambiasso făceau asta și puteam paria încă de atunci că vor avea un astfel de viitor, având în vedere că erau niște metronomi, niște jucători responsabili pentru tot ceea ce se întâmpla la mijlocul terenului.

Cuchu (n.r - Esteban Cambiasso) nu a avut încă oportunitatea potrivită, una care să îi placă pe deplin, dar este cu siguranță pregătit. Așa cum și Chivu și Stankovic au fost pregătiți. Ei lasă ceva în urmă acolo unde lucrează", a spus Marco Materazzi, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Bologna, echipă preluată de Thiago Motta în septembrie 2022, traversează un sezon grozav și ocupă locul 5 în Serie A, cu 25 de puncte, la egalitate cu AS Roma.

Cristi Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic (acum antrenor la Ferencvaros) și Thiago Motta (Bologna) au făcut parte din echipa lui Inter Milan care, sub comanda lui Jose Mourinho, câștiga în 2010 tripla formată din campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

Cristi Chivu chiar crește fotbaliști la Inter Milano, calificată în play-off-ul UEFA Youth League: ”Am jucat al șaptelea meci în 20 de zile”

Inter Milano Primavera s-a calificat în play-off-ul UEFA Youth League după 1-0 cu Real Sociedad în ultima etapă din faza grupelor, iar antrenorul Cristi Chivu a vorbit despre aventura europeană din acest sezon.

”Am jucat în Youth League într-o grupă deloc ușoară, cu trei echipe mai pregătite decât noi în acest moment.

Cu Sociedad am înțeles în ce momente ale meciului trebuia să luptăm mai mult, cu inimă și spirit am adus această victorie pe care am meritat-o încă din prima etapă, având în vedere cum a fost la San Sebastian.

Totuși, parcursul este important: băieții cresc bine, astăzi (n.r. - marți, cu Real Sociedad) a fost al șaptelea meci în 20 de zile", a declarat Chivu.

Posibilii adversari ai lui Inter din play-off sunt AZ Alkmaar, FC Basel, Mainz, Midtjylland, Nantes, Olympiacos Pireu, Partizan Belgrad și Žilina.

Pentru Chivu și elevii săi urmează marele derby cu AC Milan din campionatul Primavera.