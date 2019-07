"EU SI BAIETII MEI!" Andrei Radu si George Puscas, aparitie de senzatie pe litoral! Galerie FOTO

Andrei Radu si George Puscas se relaxeaza pe litoralul romanesc.

Eroii Romaniei la EURO U21, Andrei Radu si George Puscas isi petrec zilele de vacanta in Romania, la mare. Cei doi au participat la festivalul Neversea, insotiti de prietenii lor.

Andrei Radu si-a etalat si noul bolid Bentley, care l-a costat 250.000 de euro. Radu a redevenit jucatorul lui Inter Milano si va juca sub forma de imprumut la Genoa in urmatorul sezon. Puscas in schimb inca nu si-a gasit echipa dupa ce Palermo a fost retrogradata in Serie D. Cei doi pot deveni colegi in echipa lui Inter Milano peste cativa ani, daca vor continua cu forma cu care au impresionat milioane de romani vara aceasta la EURO.