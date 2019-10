"Boss, baiatul asta e SPECIAL!" Transformarea fabuloasa a lui Mitrita dupa intalnirea cu Guardiola! Cate goluri a dat de atunci si ce cota are in prezent

Alex Mitrita (24 de ani) traverseaza o forma excelenta. El este unul dintre cei mai buni marcatori din MLS, iar la nationala a marcat si cu Feroe, si cu Norvegia.

Alex Mitrita se bucura de fotbal, asa cum i-a spus regretatul Ilie Balaci. Mijlocasul de 24 de ani marcheaza la foc automat pentru echipa de club, New York City FC, dar a reusit si primele sale goluri la echipa nationala. Mitrita a marcat si cu Insulele Feroe, si cu Norvegia. Ultima dintre reusite a fost cu adevarat spectaculoasa.

Transformarea lui Mitrita dupa intalnirea cu Guardiola

Alex Mitrita a avut un inceput mai greu in Statele Unite, la New York. Chiar el a povestit ca dupa primele luni s-a gandit sa se intoarca, pentru ca "New York-ul e atat de mare, incat nici nu stiam ce sa fac acolo".

In cele din urma, "Piticul atomic", asa cum ii spune Gica Craioveanu, a reusit sa se obisnuiasca cu viata de peste Atlantic si sa se impuna la New York City FC. Unul dintre momentele cheie in aventura sa a fost intalnirea cu Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City.

New York City FC si Manchester City sunt echipe "surori", avand acelasi patronat. In vara, Guardiola i-a vizitat pe cei de la New York si l-a intalnit si pe Mitrita.

Dupa 5-2 cu Cincinnati, pe 7 iunie, Guardiola a mers in vestiarul lui New York City. Domenec Torrent i l-a prezentat pe mijlocasul roman antrenorului, spunandu-i ca "acesta este The Special One". Guardiola a zambit, l-a salutat afectuos pe Mitrita, apoi a schimbat cateva cuvinte pe acesta.

De atunci, Mitrita a marcat nu mai putin de 9 goluri pentru New York City FC, cel mai bun meci al sau fiind cel cu Atlanta United, de pe 26 septembrie, in care a marcat un hat trick. Mitrita are 8 goluri in campionat, 1 in Cupa si 2 la echipa nationala de la intalnirea cu Guardiola.

Mitrita, despre intalnirea cu Pep: "Mister m-a felicitat"

Mitrita a dezvaluit si ce i-a spus Guardiola.

"Mister Guardiola m-a felicitat, mi-a spus ca am facut meciuri bune. Este extraordinar sa auzi asa ceva de la cel mai mare antrenor din lume. Nu pot spune nicidoata nu unei mutari. Mie imi place sa visez", a spus Mitrita.

6.000.000 euro este cota lui Mitrita, potrivit Transfermarkt.de