A pierdut 3.000.000 euro si si-a vandut casa de la Miami si yachtul dupa divortul de Consuelo! Dezvaluirile lui Mutu despre situatia financiara pe care o are

Adrian Mutu a povestit cum a pierdut 3.000.000 de euro. El a dezvaluit si de ce a fost nevoit sa isi vanda casa de la Miami si yachtul.

Adrian Mutu, cel mai bun marcator din istoria nationalei Romaniei, la egalitate cu Gica Hagi, incearca sa-si faca o cariera in antrenorat. El spera ca in curand sa ajunga in Liga 1. Mutu spune ca nu antreneaza pentru bani, pentru ca are o situatie financiara destul de confortabila. Totusi, el recunoaste ca a pierdut multi bani de-a lungul timpului.

Cum a pierdut Mutu 3.000.000 euro si de ce si-a vandut casa de la Miami si yachtul

"Povestea cu Chelsea e incheiata de mult. Casa de la Miami nu am vandut-o ca sa dau banii lui Chelsea... Eu nu i-am despagubit deloc. Casa s-a vandut pentru ca am divortat de Consuelo. Am facut partajul. Nu m-am apucat de antrenorat pentru bani. M-am apucat din pasiune. Am fost si presedinte, director general, dar eu am vrut sa fiu antrenor.

Depinde la ce nivel vreau sa traiesc. Am patru copii. Daca vreau sa stau doar pe barci si prin vacante e mai greu. Am avut si yacht. Acum nu-si mai permite nimeni care nu lucreaza sa stea in lux. Eu am pierdut multi bani in afaceri si m-am lecuit. Dar pot sa traiesc decent, ca o persoana normala.

Nu vreau sa spun cati bani aveam cand m-am lasat, dar am pierdut 3 milioane de euro in fabrica de biodisel pe care o aveam la Oradea cu baiatul ala Martian. Fabrica a intrat in faliment si nu m-am ales cu nimic. Dar pot sa traiesc linistit, am bani", a spus Adrian Mutu, potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor.