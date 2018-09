Baluta, pasa decisiva in meciul cu Banik Ostrava! Slavia Praga a pierdut derby-ul, dar ramane pe primul loc

Alex Baluta a inceput ca titular pentru Slavia.

N-a fost o etapa prea buna pentru romanii din Cehia. Dupa ce vineri Sparta Praga a fost invinsa in derby-ul cu Viktoria Plzen iar Stanciu a primit cartonas rosu in prelungiri, si Slavia Praga a fost invinsa in duelul cu Banik Ostrava.

Alex Baluta a inceput pe teren din primul minut si a pasat decisiv la reusita de 1-1 a lui Stoch. Din pacate pentru Slavia, Banik a inscris in prelungirile primei reprize prin Fillo si a castigat cu 2-1, urcand pe locul 4 in clasament. Baluta a fost schimbat in minutul 57.