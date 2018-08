ULTIMA ORA | Craiova si-a adus in sfarsit atacant! De unde a venit inlocuitorul lui Baluta

CS Universitatea Craiova a adus un atacant bosniac!

Craiova si-a adus in sfarsit atacant! Dupa despartirea de Baluta si Gustavo, oltenii au suferit in ofensiva, jucand cu tineri ca Burlacu si Markovic, care nu au inca experienta.

Telekom Sport anunta ca Universitatea Craiova l-a luat astazi pe Elvir Koljic, un atacant de 23 de ani, care a jucat ultima data la FK Krupa, locul 7 in Bosnia.

Koljic are 23 de ani si 1.91 metri, fiind golgheterul la zi al Bosniei, cu 8 goluri in 7 meciuri.

Elvir Koljic a fost convocat la nationala Bosniei pentru meciurile cu SUA si Mexic.

Koljic a mai jucat la Triglav si Borac Banja Luka.

La Krupa el a marcat 38 de goluri in 59 de meciuri, iar in primavara acestui an a fost imprumutat la Lech Poznan, unde a jucat 5 meciuri fara sa marcheze.