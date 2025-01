Presa din Italia a scris în ultimele zile că Fiorentina ar fi dispusă să ofere până la 15 milioane de euro pentru transferul lui Man. Ulterior, italienii au avansat o nouă variantă, cea a unui schimb între Michael Kayode (20 de ani), fundașul dreapta al Fiorentinei și Dennis Man.

Alessandro Melli, fostul jucător al Parmei: " Cea mai mare problemă a lui Man este inconstanța. Uneori e indolent"



Alessandro Melli (55 de ani), fostul atacant al Parmei din anii '90, care a strâns aproape 300 de meciuri pentru "Cruciați", a comentat posibilitatea ca Man să fie transferat de Fiorentina în această iarnă.



În opinia lui Melli, Parma ar face o greșeală dacă l-ar vinde pe Man, chiar dacă subliniază anumite minusuri din jocul internaționalului român.



"Man este de patru ani la Parma și are calități deosebite, însă cea mai mare problemă a lui este inconstanța, una care produsă poate de lipsa lui de personalitate. Spun asta fără să îl cunosc personal. Totuși, sentimentul este că ar putea face mai multe, dar uneori se pierde în timpul meciurilor.



Nu este jucătorul potrivit pentru Fiorentina dacă clubul caută un jucător cu mare personalitate, însă este adevărat că în sport se mai întâmplă astfel de momente când presiunea crește. Totuși, nu este obligatoriu ca și la Fiorentina să fie la fel cum este la Parma. La Parma, toată lumea aștepte lucruri mărețe de la el, însă le-am văzut doar pe bucăți.



Man are o tehnică bună chiar și pe spații reduse, însă cel mai bine se exprimă când are spațiu. Uneori este puțin indolent și are nevoie de cineva care să îi vorbească așa cum ar trebui.



Nu știu dacă Parma îl va lăsa să plece cu ușurință. În opinia mea, clubul ar face o greșeală, mai ales dacă nu găsește o alternativă potrivită, o alternativă pe care nici nu o văd în prezent", a spus Alessandro Melli, pentru Radio Firenzeviola.

Ipoteză în Italia cu Man protagonist: schimb între Fiorentina și Parma



Miercuri, în Italia apare o nouă ipoteză, cea a unui schimb între Parma și Fiorentina. Jurnalistul italian Marco Conterio susține că "acum se discută" posibilitatea ca fundașul dreapta Michael Kayode să facă pasul la Parma, iar Dennis Man să facă drumul invers, spre Fiorentina.



Despre subiect scrie și Tuttomercatoweb. Văzând că negocierile pentru Dennis Man sunt destul de complicate, Fiorentina ar fi propus ideea de a-l include în afacere pe internaționalul italian U21 Michael Kayode (20 de ani), un fundaș dreapta care a jucat constant în sezonul trecut, însă care a prins puține minute în actuala stagiune. Rămâne de văzut care va fi răspunsul Parmei după propunerea Fiorentinei.

Kayode și Man sunt evaluați de site-ul de specialitate Transfermarkt la cote de piață asemănătoare: 18 milioane de euro pentru italian, 17 milioane pentru român.

Fiorentina, finalistă în ediția precedentă din Conference League, se află pe locul 6 în Serie A după 19 etape, cu 32 de puncte. De partea cealaltă, Parma este în apropierea zonei retrogradabile, pe locul 15, cu doar 19 puncte în 20 de runde.