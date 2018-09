Atac fara precedent la Mircea Lucescu! De ce il acuza pe antrenor: "Primea bani ca sa-i bage pe brazilieni titulari! Mi-am incheiat cariera din cauza lui!"

Un fost atacant de la Sahtior il critica dur pe Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu a facut istorie la Sahtior Donetsk, echipa pe care a antrenat-o intre 2004 si 2016. Insa nu toti jucatorii pe care i-a pregatit in Ucraina au fost multumiti de antrenorul roman.

Julius Aghahowa, cel care a fost la Sahtior intre 2000 si 2007, a lansat un atac dur asupra lui Mircea Lucescu, cel pe care l-a criticat pentru ca ar fi favorizat anumiti jucatori.

"N-am avut nicio problema la Sahtior pana in momentul in care a sosit Mircea Lucescu. Inca din prima clipa nu a avut o relatie buna cu liderii echipei. Drept urmare, fotbalisti fantastici care au facut istorie pentru club au fost indepartati. Cu totii au fost inlocuiti de brazilieni, pe care nu-i recomanda tot timpul profesionalismul. Erau cazuri cand veneau la antrenament direct din discoteci, nu aratau nimic si tot erau titularizati.



Erau multe tensiuni in echipa, dar ne prefaceam ca totul este in ordine. Lucescu avea grupul lui de jucatori, care nu ne pasa deloc. Problema au fost banii si agentul meu. Comisionul nu a fost impartit intre toate partile si pana la urma n-am mai jucat. Am simtit ca nu sunt tratat corect. Dupa asta am decis sa-mi inchei cariera din cauza acestui om pentru a nu mai trai astfel de dezamagiri" a declarat Aghahowa pentru Sports Arena.