Hagi a gasit investitor pentru Viitorul. E Razvan Marin, fotbalistul care a ajuns la Ajax.

Intr-un interviu pe Whatsapp pentru Eu sunt 12, Razvan Marin a fost intrebat unde ar investi 100 de milioane de euro daca ar avea acesti bani.



"La Viitorul. As mari salariile (in felul asta multi jucatori nu ar mai pleca) si as cumpara jucatori", a fost reactia lui Razvan Marin.



Petre Marin n-a fost incantat cand fiul sau a ajuns la Ajax. Din cauza culorilor.