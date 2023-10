Antrenorul lui Alaves îi atrage atenția lui Ianis Hagi: ”Dacă ai jucat, nu înseamnă că rămăi”

Internaționalul român a fost trimis sub formă de împrumut la echipa din La Liga, după ce a pierdut locul de titular la Rangers, clubul din Scoția la care se afla din 2020.

MIjlocașul ofensiv în vârstă de 25 de ani a debutat în premieră pentru Alaves, în La Liga, la începutul lunii septembrie. Ianis Hagi a fost introdus pe finalul meciului în victoria lui Alaves în fața Valenciei, scor 1-0. De atunci, fiul lui Gheorghe Hagi a fost utilizat în toate cele cinci meciuri de campionat disputate de spanioli, dar nu a reușit să fie integralist în niciunul.

Tehnicianul Luis Garcia Plaza, aflat pe banca formației Deportivo Alaves din vara anului 2022, a vorbit despre situația mai multor jucători, precum și a lui Ianis Hagi. Înaintea duelului de pe ”Estadio de la Ceramica”, împotriva lui Villareal, Luis Garcia a clarificat cazurile internaționalilor: ”Doar pentru că au jucat în aceste zile (N.r. Ianis Hagi și Samuel Abqar), nu le asigură continuitatea și faptul că vor rămâne în La Liga. Dar da, este important că au înscris pentru echipele naționale. Acesta este un lucru bun.”, a transmis antrenorul spaniol, potrivit infobiwenger.com.

???? Loan Report ????

????Ianis Hagi ????????v Osasuna (0-2)

- 55 Minutes Played

- 12/18 (67%) Accurate Passes

- 5/6 Ground Duels Won

- 1 Key Passes

- 2 Shots on Target with a combined xG of 0.52

In Deportivo Alavés' loss to Osasuna, Ianis Hagi stood out as a player. The Romanian is… pic.twitter.com/TtKnsg6zFT