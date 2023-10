Hagi, un car de nervi după remiza cu U Cluj: "Ce să mai fac? Până unde s-o duc? Adversarul a fost ajutat"

Venită după trei victorii consecutive, Farul nu a început grozav partida de la Ovidiu. George Cîmpanu a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 16, iar campioana a egalat la jumătatea reprizei secunde, după un gol marcat de Tudor Băluță în urma unui assist spectaculos al lui Budescu.

Hagi, un car de nervi după remiza cu U Cluj

După meci, Gică Hagi, managerul tehnic al Farului, s-a plâns de lipsa de "finețe" din atac, dar și de prestația arbitrului Istavan Kovacs, care, în opinia sa, le-a permis oaspeților să tragă de timp pe final.

"Am controlat jocul de la cap la coadă. Foarte săraci în jumătatea adversă, mai ales în ultimii 30 de metri. În rest, am condus jocul, ne-am impus. Am făcut și unele greșeli, dar e normal. Multe situații, dar puțină calitate.

Am ajuns de 30-40 de ori pe lângă careu. Ce să mai fac? Până unde s-o duc? Ultima pasă, șutul... am vorbit, le-am zis, dar, din păcate, sunt zile în care nu iese. De aceea sunt și puțin supărat. Am pierdut două puncte importante, asta e.

Jucătorii au momente și momente. Important e ca echipa să producă, să vadă, să aducă. Louis Munteanu nu trece printr-o perioadă în care să marcheze, dar vom lucra cu el. Cu el, cu Mazilu, cu Rivaldinho.

Ce să reproșez arbitrului? Sunt meciuri unde există tensiune, unde adversarul stătea un minut-două să bată. Pentru unii există toleranță. Noi voiam să executăm rapid, să batem repede, dar adversarul voia să joace mai lent și a fost ajutat. Portarul degaja după două minute.

Voi n-ați văzut golul primit? O greșeală copilărească, dar important e că după am produs fotbal, nu ne-a influențat prea tare, am condus ostilitățile, am dus mingi multe în careu. Doar că în ultimii 30 de metri trebuie să lucrăm, iar ei să mă asculte pentru că pe drumul ăsta nu e bine. În combinații și la finalizare, la câte mingi aducem acolo, reușim foarte puțin.

Meciul cu UTA? Orice meci are 3 puncte. Jucăm să câștigăm. Asta e mentalitatea noastră, vrem și anul ăsta să mergem pe drumul de anul trecut, dar adversarul e unul bun, s-a omogenizat și vom avea un meci foarte greu", a spus Gică Hagi.

Farul Constanța ocupă locul 6 în Liga 1, cu 19 puncte strânse în 12 etape. Pentru dobrogeni urmează restanța cu UTA Arad, de acasă, joi, de la ora 20:00.