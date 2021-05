"Am inteles ca are ceva oferte!" Ianis, gata de despartirea de Rangers dupa doar un an? Anuntul momentului 

Ianis Hagi (22 ani) ar putea sa plece de la Rangers.

La doar un an de la transferul sau oficial in Scotia, mijlocasul roman ar putea sa plece de la campionana Rangers. Presa internationala a asociat numele sau cu cluburi importante din Europa, precum Lazio sau Sevilla.

Mihai Popescu, fostul jucator al lui Dinamo, care a promovat in prima liga a Scotiei alaturi de Hearts, a vorbit despre Ianis Hagi si a dezvaluit ca a auzit despre ofertele pe care le-ar avea mijlocasul lui Rangers.

Cu toate astea, Popescu a spus ca si-ar dori sa il intalneasca pe Ianis intr-un duel din prima liga si sa faca schimb de tricouri.

"Sa speram ca ne vom intalni, pentru ca am inteles ca are ceva oferte. M-as bucura pentru el sa si ramana, pentru ca a avut un sezon bun la Rangers, dar, in acelasi timp, mi-as si dori sa mearga la un club mai mare.

Depinde ce isi doreste si el. Suntem singurii romani care jucam in aceasta liga si ar fi un moment frumos. Si m-as bucura daca am putea sa facem schimb de tricouri", a spus Mihai Popescu pentru Telekom Sport.