Dezvaluiri SOCANTE de la proces! Cum reusea sa trimita El Chapo TONE de cocaina din Mexic in SUA

Procesul lui El Chapo continua!

El Chapo, cel mai periculos traficant din lume, e judecat in aceasat perioada la New York. Autoritatile americane au mai multi martori care au decis sa vorbeasca impotriva omului cu care au lucrat.

Unul dintre martori a dezvaluit cum a reusit El Chapo sa trimite sute de tone de cocaina din Mexic in SUA pentru multi ani, cu ajutorul politicienilor pe care ii mituia.

El Chapo introducea drogurile in conserve de ardei jalepenos, care erau produsi in Mexic si exportati in SUA. Autoritatile mituite de El Chapo aveau grija sa nu verifice camioanele trimise de o companie fictiva inventata de cartelul lui El Chapo.

Procurorii au adus o conserva de jalepenos folosita de El Chapo la proces.

Dar acesta nu era singurul mod prin care drogurile lui El Chapo ajungeau in SUA. Acesta a sapat tunele pe sub granita si a mai folosit submarine, petroliere si avioane pentru transportul de droguri.

El Chapo este judecta pentru 17 capete de acuzare si risca inchisoare pe viata in SUA.