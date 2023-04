Pe 16 decembrie 2021 Larisa Iordache anunța oficial că se retrage din sportul care a consacrat-o. Tânăra nu a renunțat însă complet la gimnastică, ci a devenit antrenor la juniorii lui CS Dinamo. La aproape un an și jumătate de la anunțul retragerii, Larisa a dat o declarație neașteptată.

Larisa Iordache, înapoi în gimnastică?!

Invitată în cadrul podcast-ului ”Business Philosophy”, Larisa a fost întrebată despre o posibilă revenire, iar răspunsul său a fost unul chiar surprinzător. Tânăra nu exclude această variantă, însă a dezvăluit ce ar presupune acest lucru.

Iordache a vorbit însă despre cât de mult iubește gimnastica și câtă plăcere îi provocă sportul în care a câștigat 21 de medalii de-a lungul carierei.

„Ar fi foarte frumos (n.r. să revină). Mi-ar plăcea să spun că o să concurez la bârnă la JO de la Paris. Dar în ultima vreme m-am urcat pe bârnă doar ca să fac niște story-uri și niște poze.

Într-adevăr, când mă îmbrac în costum de gimnastică și mă urc pe aparat mi se face dor. E o altă lume, când sunt în costum de gimnastică, sunt eu. Văd cu câtă plăcere port costumul de gimnastică, mă simt acasă, e natura mea. Mi se pare genial ca cineva să găsească un loc pe care să-l numească acasă, în afara familiei.

Eu o numesc o lume colorată, pentru că toate culorile și toată explozia de culori s-a întâmplat acolo. Atât sufletească, cât și emoțională, de la extaz la agonie într-o secundă.

Nu este imposibil (n.r. să revină), nu am de unde să știu când îmi sclipește ceva în cap. Dar mi-am propus să nu mă mai supun la provocări fizice atât de mari, pentru că ultimul an a fost cu multe lucruri.

Când era să-mi pierd un rinichi și am fost destul de inconștientă, dar mi-am asumat riscul. De-a lungul anilor am renunțat la mine pentru gimnasta Larisa, nu pentru omul Larisa. Acum m-am ales pe mine, să am un viitor fără durere.

Plus că am un început de artroză, care e prea devreme să îl am. Trebuie să fac infiltrații mult timp pentru a lubrifia zona. Știu că trebuie să te obișnuiești cu durerea, pentru că asta am învățat, dar nu mai vreau. Dar nu poți să știi niciodată ce se întâmplă în capul meu, când o să-mi asum un alt risc”, a declarat Larisa Iordache în podcast-ului ”Business Philosophy”.

Larisa Iordache, 21 de medalii în carieră

În 2008 a intrat în lotul național de gimnastică, moment în care a fost comparată și cu Nadia Comăneci pentru calitățile pe care le arăta. Debutul internațional și l-a făcut în 2009, la Top Gym Trophy, acolo unde a câștigat medalia de bronz pe echipe. La nivel individual, atunci a reușit să câștige medalia de aur la individual-compus, dar și la bârnă.

Singura medalie olimpică pe care a câștigat-o în carieră a fost la Londra, în 2012, când a luat bronzul cu echipa României.

Ultimele medalii cucerite de Larisa Iordache sunt obținute în luna decembrie a anului trecut, la Campionatul European de la Mersin. Acolo, Iordache a luat aur la bârnă și la sol, dar și una de argint.

21 de medalii este numărul cu care Larisa Iordache își încheie cariera în gimnastică.