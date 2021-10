Super-lovitură dată de Gigi Becali! Tranzacția care îi aduce 30 de milioane de euro în conturi 

Patronul FCSB-ului este deja cunoscut pentru transferurile pe sume considerabile de bani pe care le face, Dennis Man și Olimpiu Moruțan fiind două dintre cele mai recente exemple, dar și pentru afacerile din afara zonei sportive. Becali încasează sume importante de bani din vânzarea terenurilor pe care le deține, iar recent a mai dat o lovitură.

În cea mai recentă tranzacție în care a fost implicat, Becali a vândut un teren de 13 hectare pe care îl deținea în zona Pipera, iar în schimbul lui a primit 30 de milioane de euro, informează profit.ro. Un dezvoltator imobiliar a fost cel care a achiziționat terenul finanțatorului de la FCSB. H4L Development mai deținea 15 hectare în zona respectivă și are în plan construirea unui complex de 1 200 de apartamente.

Afacere de două milioane de euro între Becali și Dumitru Dragomir

Gigi Becali și fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, au colaborat în luna mai, când patronul FCSB-ului i-a vândut un teren în valoare de două milioane de euro. Tranzacția a fost confirmată de cei doi în direct.

„Nea Mitică e multimilionar. Mi-a dat două milioane de euro pe un teren, ce să se mai obosească el... I-am făcut 60.000 de euro reducere. A câștigat banii ăștia doar din talentul de a vorbi! Nu vezi că asta face?”, a spus atunci Gigi Becali, la Realitatea Sportivă.

Dumitru Dragomir a venit cu noi detalii despre terenul cumpărat de la Gigi Becali, dezvăluind că în urma lui ar urma să aibă un profit extrem de mare.

„Am făcut această afacere de 2 milioane, dar are un potențial de 15 milioane. Să vă explic. Am auzit că are un teren de vânzare. Făcuse un drum de 21 de metri lățime, iar legislația spune că aș putea ridica un bloc de 7 etaje pe un asemenea teren. Așa că m-am dus și-am zis să-mi vândă 5000 de metri pătrați.

I-am zis că dacă îl cumpăr eu or să vină și alți cumpărători. Ne-am tocmit vreo oră. Dacă fac un bloc de 10 milioane de euro investiție cu tot cu teren, scot și 15 milioane, deci profit de 5 milioane”, a spus Dragomir atunci.