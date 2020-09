Scene de GROAZA intr-o gradina zoologica! Un ingrijitor a fost atacat de o gorila! Cum a scapat animalul

Un angajat al unei gradini zoologice a fost atacat de o gorila.

Incidentul a avut loc in Madrid, acolo unde animalul, care are 29 de ani, a reusit sa treaca de 3 usi de siguranta si a atacat-o pe femeia de 46 de ani care avea grija de el de la nastere.

Angajata parcului zoologic a ajuns la spital cu rani grave, printre care un traumatism cranian, multiple fracturi si traumatisme toracice si ambele maini rupte.

Politia din Madrid a deschis o ancheta in acest caz, evenimentul fiind clasificat drept accident de munca. Oamenii legii investigheaza modul in care gorila a reusit sa treaca de cele 3 usi pentru a ajunge in spatiul in care se afla angajata gradinii zoologice.