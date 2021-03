Scandal in celebrul cuplu David si Victoria Beckham! Fostul fotbalist refuza sa-si mai sustina sotia! De la ce a pornit totul

Probleme in paradis pentru David si Victoria Beckham.

Cei doi s-au certat in ultima vreme din cauza afacerii Victoriei Beckham. Fostul fotbalist ii reproseaza sotiei sale ca risipeste foarte multi bani cu firma sa de fashion, sfatuind-o sa se retraga din lumea modei.

Potrivit unei surse apropiate de familia Beckham, David nu mai este dispus sa investeasca bani in afacerea care inregistreaza pierderi uriase a sotiei sale.

"Nu este un secret faptul ca afacerea lui Vic a irosit bani multi de ani de zile. David a spus ca ar fi mai bine pentru ea sa se retraga si sa traiasca linistit si confortabil cu copiii si sa-l lase sa se concentreze asupra marcii Beckham, lucru care a surprins-o si a suparat-o.

El are o multime de planuri interesante pentru viitor cu ofertele sale de publicitate si cu clubul de fotbal din Miami, dar nu se contureaza nimic la orizont si pentru Vic, decat incercarea ei de a-si mentine vie cariera pe care o are in moda", a declarat sursa publicatiei britanice Heatworld.

Victoria Beckham ar fi incercat sa-l convinga pe sotul sau sa ii mai sustina in continuare business-ul, insa raspunsul fostului fotbalist a fost unul negativ.

"El nu intelege de ce nu ea vrea sa schimbe directia, mai ales ca linia ei de moda a fost o adevarata presiune asupra relatiei lor de afaceri.

El spune ca nu poate continua sa-i finanteze afacerea, deoarece trebuie sa investeasca totul in Inter Miami si nu isi poate risca averea si viitorul pentru ea", a completat apropiatul celebrului cuplu.

David si Victoria Beckham sunt casatoriti din 1999, avand impreuna 4 copii.