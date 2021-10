Salvarea lui Dinamo poate veni de la soția lui Hanca. Andreea și-a luat licența și îi pregătește mental pe sportivi

„De mental coaching m-am apucat acum doi ani de zile. Și am luat-o pe acest drum în urma experienșelor pe care le-am avut alături de Sergiu. Am trecut prin toate situațiile posibile și imposibile. Practic eu mi le-am testat de-a lungul celor șapte ani de zile de relație cu Sergiu.

Prin el mi-am dat seama că dacă ai ambiții și talent și dorința asta de a face performanță potț să realizezi foarte multe lucrurui. Le-am dovedit prin el și prin cariera lui.

Lucrez cu Anthony Robbins, am urmat toate cursurile lui. Acum, în noiembrie, chiar ar fi trebuit să merg în Florida pentru a îl cunoaște”, a spus Andreea Hanca pentru sport.ro și PRO TV.

Cracovia, echipa lui Sergiu Hanca, i-a făcut o ofertă

„Cei de aici de la Cracovia ar fi foarte încântați pentru o astfel de colaborare. Le-am spus să-mi mai lase puțin timp pentru că este puțin ciudat ca soțul să fie și el fotbalist la clubul cu care tu colaborezi.

Le-am spus că momentan mă mai gândesc pentru că mi-au propus acest lucru. Pe viitor Sergiu își dorește să devină antrenor și cred că ne va ajuta asta. În ceea ce ne dorim să facem pe mai departe.

Ei sunt foarte mulțumiți de ce fac eu pentru club și recunoscători. Și atunci când mi-au propus să lucrez mi-au zis că 'ne-ai ajutat foarte mult, ar crește clubul foarte mult și jucătorii ar avea alt randament, să le dai tu spiritul tău, ăsta de luptătoare'.

Aici, în Polonia, toți mă iubesc pentru cum sunt eu ca om și cât de mult mă implic. După ce am vorbit cu Sergiu am zis, ok, să mai amânăm puțin momentul”, a dezvăluit Andreea Hanca.

Dinamo trece prin momente grele, iar Sorescu și Rednic au fost aproape de bătaie după înfrângerea de la Mediaș.

„Am văzut că Deian Sorescu este într-o situație în care Sergiu a fost acum câțiva ani de zile. Sper ca și Deian să înceapă să lucreze cu cineva, pentru că este foarte important. E un moment psihologic al vieții lui și e bine să-l treacă pentru că este păcat. Are un talent imens și poate să ajungă departe”, a mai spus Andree, care a recunoscut că i-ar face plăcere să lucreze cu fotbalistul dinamovist: „Uite, cu Deian, pentru că trece printr-un moment greu și Dinamo este echipa mea de suflet”.