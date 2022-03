Panică la Moscova! Hackerii au băgat frica în Putin. Telefoanele moscoviților, verificate de polițiști pe stradă

Hackerii de la Squad303, care sprijină războiul cibernetic pornit de Anonymous împotriva Rusiei și a Belarusului, au anunțat crearea unui site: 1920.in, de unde oamenii de pe tot globul le pot trimite mesaje rușilor cu informații despre ce se întâmplă în Ucraina.

Acțiunea celor de la Squad303 a băgat frica în oficialii de la Kremlin, care se tem că ar putea izbucni proteste masive în Rusia, motiv pentru care polițiștii au fost instruiți să verifice telefoanele oamenilor pe stradă și să le citească mesajele.

Potrivit jurnalistei Ana Vasilyeva, cei care refuză să dea telefonul la verificat sunt arestați.

Police officers in Moscow today are stopping people, demanding to see their phones, READING THEIR MESSAGES, and refusing to release them if they refuse. This from Kommersant journalist Ana Vasilyeva. https://t.co/E8oBw3XPz1 pic.twitter.com/rxk7AmdzOp