Anamaria Prodan (49 ani) și Laurențiu Reghecampf (46 ani) se află în plin proces de divorț. Pe 7 aprilie, la Judecătoria Buftea, cei doi au avut prima înfățișare, după ce în urmă cu două luni, unul dintre avocați a motivat că este infectat cu COVID-19.

La proces, Anamaria Prodan și-a făcut apariția alături de Sarah Dumitrescu (22 ani) și Laurențiu Reghecampf Junior (13 ani). Cei trei au declarat în curtea Judecătoriei din Buftea că antrenorul Universității Craiova i-a neglijat total de când a început relația cu noua sa iubită, Corina Caciuc (30 ani).

Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre "incidentul Alexa"

Tehnicianul celor de la Universitatea Craiova a vorbit în cadrul unui interviu acordat pentru Denise Rifai despre momentul în care s-a destrămat relația cu Anamaria Prodan, incidentul cu Dan Alexa.

"Momentul delicat al căsniciei a fost când am văzut acel incident cu antrenorul de fotbal Dan Alexa, când a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu Ana, i-am zis că va fi foarte greu să trec peste acel lucru! De atunci lucrurile au luat o întorsătură.

Urăsc când oamenii își folosesc copiii să ajungă la niște lucruri! Nu accept ca niciunul dintre copiii mei... N-o să accept Anei sau oricui să-mi folosească copiii! Ei trebuie să stea deoparte, să-și facă școala, să facă orice au de făcut.

Este foarte important ca eu și fosta mea soție să ne comportăm ca oameni maturi și să nu ne folosim copiii. Eu am încercat prin toate acțiunile pe care le-am făcut după ce am anunțat că divorțez de Anamaria. Eu am ieșit o singură dată public. Eram foarte tăvălit și manipulat și mi se reproșau cuvinte ce nu-mi aparțineau. Am făcut acest lucru numai pentru Bebe.

Când a fost acel episod, eu fiind în Dubai cu ambii băieți, am avut o discuție cu Ana, Bebe vedea absolut tot ce se întâmplă, am luat eu acea decizie. Am încercat eu să trec peste acel moment, dar n-am putut. Îmi pare rău că i-am dat eu speranțe Anei atunci. Cel mai bine și mai sănătos era să pun capăt atunci", a declarat Laurențiu Reghecampf.