Flavius Stoican și-a anunțat plecarea de la FC Botoșani: "Se trăgea în noi ca în Ucraina!"

Sâmbătă, în ultimul meci din play-out, FC Botoșani a spulberat ultima clasată CS Mioveni, scor 5-1, iar Flavius Stoican a confirmat că a fost ultimul său joc pe banca tehnică. Contractul antrenorului se încheie în această vară, iar favorit pentru a-l înlocui ar fi Marius Croitoru.

Flavius Stoican și-a anunțat plecarea de la FC Botoșani

FC Botoșani a încheiat sezonul pe locul 11, iar Flavius Stoican s-a declarat "împăcat sufletește" pentru că a reușit să salveze echipa de la retrogradare.

"În orașul lui Eminescu am avut un decor de Bacovia. A fost un spectacol. Le mulțumesc și îi felicit pe jucători pentru că nu a fost un meci ușor. Era o stare de liniște și n-am vrut relaxare. Felicit publicul pentru că ne-a încurajat. A fost și retragerea lui Mihai Roman, debutul lui Ilas și plecarea mea. Toate lucrurile s-au finalizat cu un spectacol pentru că au fost multe goluri. Bravo lor, felicitări tuturor oamenilor care au fost aproape de noi în acest campionat, pentru că nu a fost ușor.

Mailat este unul dintre cei mai buni jucători din România. A crescut foarte mult în joc, a avut și reușite. Nu se va opri aici, știu cât de mult își dorește să aibă continuitate. Nu numai Mailat a fost unul dintre artizanii acestei mențineri în Liga 1, ci și ceilalți colegi - Dragu, Cioiu, Florescu, Roman și toți ceilalți. Plus linia de fund, Dican, Ivanov și ceilalți. Nu a fost un campionat ușor. Ați văzut ce emoții au fost, unele echipe au plâns, altele au emoții până la final, iar noi am avut și parte de momente de festivitate.

Părăsesc FC Botoșani împăcat sufletește, liniștit, mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. Știți în ce situație a fost echipa când am venit. Fără să acuz pe cineva, era o situație delicată. Să mai glumim puțin, se trăgea în Botoșani ca în Ucraina, dar am făcut un grup cu acești băieți, cu bune, cu rele, cu goluri multe, cu spectacol și, până la urmă, am reușit. Îi felicit, vreau să le mulțumesc și conducătorilor, domnului Iftime, pentru că a fost aproape de noi, staff-ului, jucătorilor și oamenilor care au venit azi la stadion", a spus Flavius Stoican, după partida cu CS Mioveni.

20 de meciuri a strâns Flavius Stoican pe banca lui FC Botoșani: 7 victorii, 6 remize, 7 înfrângeri