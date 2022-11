Atletico Madrid vrea să-l dea afară pe Diego Simeone și a pregătit deja lista cu posibilii înlocuitori

În 11 ani la Atletico Madrid, antrenorul argentinian a reușit mai multe performanțe remarcabile cu echipa de pe Wanda Metropolitano. Printre acestea se numără două titluri, două finale de Liga Campionilor, dar și două trofee Europa League.

Rezultatele modeste din campionat, unde Atletico Madrid este pe locul șase dar și eliminarea de pe ultimul loc din grupele Ligii Campionilor nu le-au picat șefilor lui Atletico, care iau în calcul demiterea tehnicianului sud-american.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie, pe pagina sa de Twitter, că ”Cholo” poate fi demis în următoarele săptămâni. Atletico Madrid are deja doi antrenori pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Simeone. Primul este Luis Enrique, actualul selecționer al Spaniei, iar al doilea este Mauricio Pochettino, fost antrenor la PSG și Tottenham.

#AtleticoMadrid’s board are reflecting on Diego Pablo #Simeone’s position. El Cholo could be sacked in the next weeks. In #Colchoneros’ short list there are #LuisEnrique and Mauricio #Pochettino as possible replacement. #transfers