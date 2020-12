Papa Francisc a facut-o din nou! I-a dat like unui model cunoscut, iar fanii nu l-au "iertat": gestul care a socat planeta

Papa Francisc a reusit sa socheze din nou lumea.

In urma cu o luna, un cunoscut model de pe Instagram cu 2,2 milioane de urmaritori, a facut un anunt care a uimit internautii. Natalia Garibotto, pe numele ei, a declarat ca Papa Francisc i-a apreciat una dintre pozele in bikini. Tanara a dezvaluit totul, iar postarea acesteia a devenit virala si distribuita in intreaga lume.

La scurta vreme, Papa a comis-o din nou, de aceasta data apreciind un model care face continut pentru adulti, dar cu mult mai putini urmaritori fata de Natalia, doar 74 de mii.

They caught Pope Francis lackin on IG ???????? pic.twitter.com/9X7R00YO9c — Ace ???? (@realasysk) December 21, 2020