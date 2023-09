„Diavolii roșii” au reușit să pună capăt seriei de trei înfrângeri consecutive cu o victorie pe terenul nou-promovatei Burnley. Singurul gol al meciului a fost marcat de Bruno Fernandes, care a reușit să îl învingă pe Trafford cu o execuție spectaculoasă. Bucuria victoriei însă nu a durat mult pentru unul dintre fotbaliștii lui Erik ten Hag.

Titular și integralist în meciul de sâmbătă seară, Marcus Rashford (25 ani), a fost implicat într-un accident rutier după ce a părăsit baza lui Manchester United. Fotbalistul se afla la volanul mașinii sale, marca Rolls Royce, în valoare de aproximativ 800.000 de euro, când a avut loc impactul cu un alt vehicul.

Pe internet au apărut imagini de la locul accidentului, cu mașina lui Marcus Rashford avariată. Atât fotbalistul cât și celălalt șofer au scăpat fără vătămări corporale, informează Mirror, astfel că nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

????????| Marcus Rashford was involved in a car crash last night. ????pic.twitter.com/syv46SlPje