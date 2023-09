Partida s-a încheiat cu victoria gazdelor, obținută în minutele de prelungire. Marcus Rashford a deschis scorul în minutul 27, moment în care portarul "diavolilor roșii" a avut o reacție de bucurie extremă.

După mai puțin de un minut, Martin Odegaard a restabilite egalitatea, iar până spre final tabela a rămas neschimbată. În minutul 88, Garnacho a înscris, însă reușita a fost anulată pe motiv de offside.

No way Onana did this only for the goal to be disallowed and then make a mistake to win Arsenal the game ???? pic.twitter.com/X7uuQ2JKDI