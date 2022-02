Iubita lui Florinel Coman, forme spectaculoase a la Kim Kardashian. Gigi Becali a dezvăluit că Ioana este însărcinată 

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a dezvăluit că fotbalistul trece printr-o perioadă fericită pe plan personal, care nu ar avea cum să-i afecteze prestațiile din această perioadă.

Acesta a explicat că partenera lui Florinel Coman este însărcinată, iar cei doi urmează să devină părinți. Florinel Coman și Ioana Timofeciuc sunt împreună din 2017, după transferul jucătorului de la Viitorul Constanța la FCSB.

"Am înțeles că relația lui e foarte bună, e gravidă fata, chiar ne bucurăm, e însărcinată fata. Ziceți-mi voi, să mă interesez (n.r. - dacă are probleme în viața personală). Pe bune, habar nu am. Eu mă bucuram că mi-a spus Meme (n.r. – Mihai Stoica) că e însărcinată prietena lui, că o să fie bine", a spus Gigi Becali, la Pro X.