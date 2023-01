Aflat într-un club din Mexic împreună cu soția sa, Anne, Dana White și-a ieșit din minți în timpul unui conflict. Cei doi au fost filmați de o persoană aflată în clădire în timp ce se certau, iar apoi soția acestuia l-a lovit.

Președintele UFC a reacționat pe loc și și-a lovit agresiv soția, de două ori, după cum se observă în imaginile filmate. Cei care au asistat la scenă i-au separat pe cei doi, care ar fi consumat alcool în cantități mai mari.

well, this isn’t good.

Dana White said “There was definitely a lot of alcohol, but there’s no excuse" about this per @TMZ pic.twitter.com/JsxYjdkGrY