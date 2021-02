HALUCINANT! Operatiunea DE FILM prin care fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins facand trafic de droguri! Iubita sa s-a dovedit a fi politista sub acoperire

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost vazut vanzand cocaina alaturi de o alta persoana, iar acum au aparut noi detalii uluitoare despre operatiune derulata de DIICOT.

Potrivit Gandul, Sica Dumitrescu ar fi preluat de mai mult timp afacerea de distribuire de cocaina in Bucuresti, insa s-a indragostit de o tanara care s-a dovedit a fi in cele din urma politista sub acoperire, la directia de Crima Organizata.

Mai mult, conform sursei citate, Sica ar fi implicat-o si pe fata in afacere, iar discutiile dintre cei doi au fost atasate la dosarul care i-ar putea aduce lui Ilie Dumitrescu o pedepasa cu inchisoarea intre 5 si 12 ani.

Sursa foto: comisarul.ro