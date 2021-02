Mai ceva ca in Narcos! :) Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost trimis in judecata pentru trafic de droguri! Fostul fotbalist vindea cocaina chiar langa barul detinut de familia lui

Fiul lui Ilie Dumitrescu este trimis in judecata pentru trafic de droguri.

Sica a fost prins in timp ce vindea cocaina langa cafeneaua din apropierea Cheiul Dambovitei, care este proprietatea familie. Fostul junior de la Viitorul a fost trimis in judecata pentru trafic intern de droguri de mare risc, potrivit Gandul.ro.

Procurorii DIICOT au finalizat pe 24 februarie rechizitoriul prin care Sica Dumitrescu si un alt personaj sunt acuzati de trafic intern de droguri de mare risc si complicitate la trafic intern de droguri de mare risc. Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins vanzand cocaina pe 18 ianuarie 2021, iar dosarul a fost inaintat catre Tribunalul Bucuresti. Sica Dumitrescu primea 1.350 de lei pentru o cantitate de cocaina.

"Prin rechizitoriul din data de 24.02.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata, sub masura controlului judiciar, a unui numar de 2 inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de trafic intern de droguri de mare risc si complicitate la trafic intern de droguri de mare risc. Prin actul de sesizare s-a retinut faptul ca, la data de 14.01.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Sectia de Combatere a Traficului de Droguri au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana desfasoara activitati de comercializare de cocaina pe raza municipiului Bucuresti", noteaza DIICOT.

"In urma cercetarilor, s-a stabilit faptul ca, la data de 18.01.2021, in apropierea unui restaurant din centrul Capitalei, cei doi inculpati au comercializat catre o persoana o cantitate de cocaina, in schimbul sumei de 1.350 de lei", apare in comunicatul procurorilor.