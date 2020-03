"Eu nu mai stau dupa Guvern!" Gigi Becali sare in ajutorul spitalelor din Romania in plina pandemie! Patronul FCSB a alocat peste 200.000 de euro pana in acest moment: "Azi am ajutat 3 spitale!"

Gigi Becali a donat astazi bani catre 3 spitale din Romania.

Romania incepe sa aiba probleme din ce in ce mai mari cu persoanele infectate cu coronavirus. 15 persoane au decedat pana in acest moment din cauza tragicului virus, iar spitalele din tara fac fata din ce in ce mai greu acestei situatii.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a sarit in ajutorul medicilor din Romania si a alocat 200.000 de euro pana in acest moment. Astazi, latifundiarul din Pipera, a ajutat spitalele din Caracal, Pitesti si Craiova si a spua ca le va cumpara doctorilor tot ceea ce este necesar.

"Eu nu mai stau dupa Guvernul Romaniei, ca au inceput sa ne moara oamenii din cauza Coronavirusului. Miercuri am alocat bani pentru ajutorul spitalelor din Craiova, Pitesti si Caracal. Cheltui cat este nevoie. Nu ma intereseaza ca dau 100.000 de euro, 200.000 de euro, dau cat trebuie. Le-am spus la doctori ca le voi cumpara masti, calculatoare, mobiliez, combinezoane si tot ce le trebuie, dar trebuie sa inteleaga si ei ca sunt si eu om, nu robot. Nu pot raspunde in permanenta la telefoane.

Managerii de spitale nu mai stau nici ei dupa Guvern si au inceput sa ma contacteze in fiecare zi. Insa trebuie sa facem ceva si pentur batranii de la noi din tara. Am format o echipa din oamenii mei, iar acestia se ocupa de tot. Le vor duce la batrani tot ce la trebuie. Cu aceasta carantina situatia o sa fie din ce in ce mai grea. Nu ma intereseaza ce o sa mai spuna de mine, dar trebuie sa ajutam de urgenta spitalele din Romania. Nu imi mai sta deloc capul la fotbal, la revedere. Doar Dumnezeu stie cand ne vor relua activitatea. Nu vreau sa ajungem ca in Spania si Italia. Trebuie sa ne salvam cetatenii", a declarat Gigi Becali, la Prosport.