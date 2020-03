A fost crescut de Barcelona, iar acum a ajuns sa vanda masti de protectie! Povestea fotbalistului care s-a reprofilat in plina pandemie de coronavirus

Un jucator crescut de Barcelona a ajuns sa vanda masti de protectie.

Toni Dovale, jucatorul crescut in celebra Academie a celor de la Barcelona, La Masia, a debutat in La Liga pentru Celta Vigo, iar la 29 de ani joaca pentru o echipa din Thailanda, insa din cauza pandemiei coronavirusului a fost blocat acasa si s-a reprofilat rapid.

Fotbalistul a debutat in anul 2009 la Celta Vigo si a mai evoluat pentru Huesca, Lugo, Rayo Vallecano si Leganes. In strainatate a evoluat pentru echipe precum Sporting Kansas, Bengaluru, Nea Salamina sau East Bengal, iar in momentul de fata avea contract cu clubul Navy din Thailanda, echipa alaturi de care ar fi trebuit sa inceapa sezonul in luna martie a acestui an, dar din cauza pandemiei de coronavirus, a fost blocat acasa, in Galicia.

Din cauza acestei situatii, fotbalistul s-a reprofilat si a ales sa dea o mana de ajutor farmaciei care este condusa de catre familia sa.

"Am inceput studiile de farmacie, dar nu am avut timp sa le finalizez, pentru ca am fost mult timp plecat. Dau si eu o mana de ajutor. Eu mai mult car mastile decat le vand, dar este o situatie exceptionala si trebuie sa contribuim cu totii. Vrem sa se termin cat mai repede aceasta criza si sa ne intoarcem la viata noastra normala", a declarat Toni Dovale pentru Radio Marca.

Toni Dovale: de futbolista profesional a una farmacia en plena pandemia https://t.co/6FJoAyP1Lk — ElDesmarque Celta (@desmarquecelta) March 25, 2020

Tweet Barcelona coronavirus Citeste si: