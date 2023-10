Ionuț Lupescu va fi manager sportiv pentru consiliere în cadrul CS Dinamo și va înainta, până la începutul anului viitor, un audit amănunțit pentru realizarea celei mai performante academii de juniori din România.

Lupescu, jucător în Generația de Aur și manager cu o bogată experiență

Ionuț Lupescu (54 de ani) s-a format ca fotbalist în Ștefan cel Mare (1982-1986) și a evoluat pentru FC Dinamo în două perioade (1986-1990, 2000-2001), câștigând cu "roș-albii" trei titluri de campion (1989-1990, 1999-2000, 2000-2001) și trei trofee Cupa României (1989-1990, 1999-2000, 2000-2001), ajungând până în semifinalele Cupei Cupelor (1988-1989).

El a mai jucat la Bayer Leverkusen (1990-1996), Borussia Monchengladbach (1996-1998), Bursaspor (2000) și Al Hilal (2001-2002). Are 74 de selecții și 6 goluri pentru naționala României, cu care a participat la patru turnee finale (CM 1990, CM 1994, Euro 1996, Euro 2000).

După terminarea carierei de jucător a fost primul român care a obținut licența PRO de antrenor la Koln, antrenând pe FCM Bacău și FC Brașov, în 2004. Ulterior, a fost managerul general al FRF (2005-2011), șef al Comisiei Tehnice a UEFA (2012-2018) și director tehnic al Federației Saudite de Fotbal (2020-2022).

"Ne-am plimbat prin parcul sportiv și e clar că trebuie să se investească în infrastructură"

"Trebuie să clarificăm care este scopul și obiectivul meu aici, alături de CS Dinamo. Cred că suntem în faza finală a construcției noului stadion, care va dura cam doi-trei ani. Cred că nu este suficient pentru CS. Cred că academia, așa cum spuneți dumenavoastră, eu aș spune Centrul de Copii și Juniori, pentru că deocamdată nu arată a academie, nu e la nivelul dorit. Chiar ne-am plimbat prin parcul sportiv și e clar că trebuie să se investească, în primul rând, în infrastructură. Pentru că e nevoie de terenuri de fotbal și în special de terenuri bune.

Scopul meu aici este să fac o analiză, pe care să o prezint sper, la sfârșitul anului sau, cel mai târziu, la începutul anului viitor, domnului președinte, cu un proiect de academie. Un proiect național, să spunem așa. Va cuprinde o analiză în ceea ce privește structura, grupele, calitatea și pregătirea antrenorilor, infrastructura, din punct de vedere financiar, cum putem să punea această academie de fotbal pe picioare.

"Vreau să prezint o analiză serioasă, pentru că cu asta m-am ocupat în ultimii 12 ani, la UEFA și în Arabia Saudită"

Am văzut că sunt ambiții foarte mari aici. Cum au făcut la celelalte secții, vor să facă și din centrul de fotbal Dinamo ceva foarte important. Cred că, până acum 10 ani, acest club a produs cei mai mulți jucători care au ajuns la echipa mare, la echipe din Liga 1 și la naționale. După aceea, au fost alții care au investit și au făcut o treabă bună.

Eu nu am venit aici să dau pe cineva afară sau să dictez ce trebuie făcut. Vreau să prezint o analiză serioasă, pentru că cu asta m-am ocupat în ultimii 12 ani, la UEFA și în Arabia Saudită. Aș vrea să fac acest lucru aici, pentru că aici am crescut, nu a trebuit să fie prea multă muncă de convingere din partea președintelui. E plăcut să vii să vezi parcul, dar clar trebuie făcute niște investiții.

După aceste concluzii, sperăm să putem să mergem către cei care decid și să le prezentăm proiectul. Eu sper să convingem apoi Ministerul de Interne, pentru că este o bază a lor de 20 de hectare în mijlocul Bucureștiului, cu un parc sportiv superb. În multe țări, Ministerul Sportului conlucrează strâns cu Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și cu altele. Noi nu o să cerem salarii pentru jucători din partea MAI, dar e important să investească în proprietatea lor.

"Pentru mine există un singur Dinamo, ambele cluburi sunt un singur Dinamo"

Eu cred că ar fi foarte mulți oameni de bine care ar vrea să vină și să investească pentru copii și juniori. E lucrul cel mai frumos și mai curat, dacă e transparență totală, cum e la celelalte secții de la CS Dinamo. Asta vor suporterii și sponsorii. Dacă mergem acum pe Ștefan cel Mare, din trei oameni doi sunt dinamoviști, iar unul ar vrea să își aducă copilul la sport în această bază. Aceste ministere au și un rol social, alături de tradiția sportivă a cluburilor lor. MAI trebuie să facă un plan pe următorii 4-5 ani, care să îmbunătățească acest parc.

Pentru mine există un singur Dinamo, ambele cluburi sunt un singur Dinamo. Care va fi relaționarea FC Dinamo și CS Dinamo peste câțiva ani, asta nu depinde de mine. Copii de la FC Dinamo, nu știu câți sunt acolo, dar dacă nu au condiții sunt bineveniți.

Eu am venit aici ca să ajut, ca să consiliez, cu expertiza și influența pe care le-am dobândit în ultimii 15 ani. Restul, sunt sigur că pe viitor lucrurile se vor regla. După cum știți, eu am și alte planuri pe viitor. Dar, dacă am puțin timp liber, vin cu mare plăcere să ajut clubul care m-a format.

"Cred că sunt mulți sponsori care ar veni să ajute Centrul de Copii și Juniori de la Dinamo"

E greu să spun acum de ce buget am avea nevoie. Cred că nevoia cea mai mare e investiția în infrastructură, iar asta nu e ușor de realizat și durează mult. Restul, eu cred că sunt mulți sponsori care ar veni să ajute Centrul de Copii și Juniori de la Dinamo. Dacă le oferim aceste standarde internaționale, sunt sigur că vor veni. Nu pot să dau o sumă, dar într-o lună sau două vom ști mai multe. Să faci copy-paste după modele de academii e lucrurl cel mai ușor. De multe ori copy-paste-ul nu merge, de aceea cred că trebuie să adaptăm la ceea ce vedem aici. Există o bază, care trebuie îmbunătățită, există un mare brand, care a dormit puțin și trebuie trezit la viață, două lucruri care pot fi utile în acest proiect.

Practic nu știu dacă m-am întors în fotbalul românesc, ci încerc să dau consultanță pe acest proiect, pe un domeniu pe care l-am făcut 15 ani în Europa și în Arabia Saudită. Am avut o discuție și cu cei de la FC, le-am spus că nu am niciun interes la Dinamo, nici în Liga 3, nici în Liga 1. Aici pot să spun că e locul unde am crescut. Înainte se numea Tânărul Dinamovist, un centru care a produs nu numai fotbaliști ci sportivi de mare valoare, campioni olimpici și mondiali. Cred că a fost numărul 1 în România și cred cu tărie că se poate face din nou.

Este foarte ciudat să existe mai multe echipe cu același nume. Sper ca familia Dinamo să nu facă greșeala celor de la Steaua și de la Craiova. Pentru mine e un singur Dinamo. Cred că și ceilalți care sunt la FC, când vor vedea stadionul și academia, cred că se poate reveni la un singur Dinamo. De echipa din Liga 4 nu mai vorbim, aia e o glumă proastă, știm foarte bine. Poate să existe, dar e ca inexistentă, aia nu contează. În timpul cât se construiește stadionul, e bine ca această academie să crească ca infrastructură.

"Mircea Lucescu, Cornel Dinu, cred că ar veni și ei cu sfaturi alături de acest proiect"

Mircea Lucescu, Cornel Dinu, cred că ar veni și ei cu sfaturi alături de acest proiect și ar vrea să vadă în Ștefan cel Mare ceea ce a fost odată. Nea Mircea m-a sunat aseară ca să întrebe ce am de gând. Era foarte încântat și a spus că, dacă e sănătos, își dorește să vadă noul stadion gata.

Indiferent că au fost cei 10 afaceriști, că a fost Ionuț Negoiță sau Red&White actionari, eu le-am spus să facă un business din club, adică să vândă jucători. Dar acești jucători trebuie să-i crești în propria pepinieră. Cred că Hagi a dat cel mai bun exemplu în ultimii 10 ani. Când Dinamo s-a oprit, Gică a început. A făcut din propria inițiativă ceea ce ar fi trebuit să fie la fiecare club din Liga 1", a declarat Ionuț Lupescu.

Text și foto - Gabriel Chirea