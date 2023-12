În momentul de față, bineînțeles, pentru că nu putem ști ce transformări extraordinare vor avea cele două în această iarnă. Asta depinde de banii pe care-i vor investi cei doi numiți mai sus în transferuri.

Sincer, mă îndoiesc că vor arunca deodată cu paralele, de vreme ce n-au făcut-o până acum. Universitatea ne-a obișnuit cu puține veniri de jucători în perioadele de pauză competițională și în niciun caz pe bani mulți. Rotaru mai speră în așa-zisele perle pe care le cocoloșește de ani buni ca pe pruncii nou-născuți. Și, până la urmă, trebuie să crezi că vei da lovitura sau loviturile când ești într-un astfel de business. Mai ales că acestea au apărut destul de des, vezi transferurile lui Mitriță, Băluță, Cicâldău, Mihăilă...

Iată cei mai prosperi ani din „era Rotaru”, conform transfermarkt.com:

2018-2019

Vinde în valoare de 13,5 milioane de euro

Cumpără de numai 3,35 milioane

Cele mai scumpe mutări: Mitriță la New York City (8 milioane), Băluță la Slavia Praga (2,65 milioane) și Screciu la Genk (2.000.000)

Profit din transferuri: 10,15 milioane

2020-2021

Vinde în valoare de 9,18 milioane de euro

Cumpără de 1.000.000

Cel mai scump transfer: Mihăilă la Parma (8,1 milioane)

Profit din transferuri: 8,18 milioane

2021-2022

Vinde în valoare de 6,88 milioane de euro

Cumpără de numai 355.000!

Cel mai scump: Cicâldău la Galatasaray (6,50 milioane)

Profit din transferuri: 6,53 milioane de euro

Sezonul actual (2023-2024)

Vinde în valoare de 0 (zero) euro

Cumără de 0 (zero) euro.

Din 2013-2014 încoace:

Vânzări: 35.000.000 de euro

Achiziții: 11.300.000 de euro

Profit total în 10 ani: 23,7 milioane de euro

Haideți să vedem acum și ce a „investit” Dan Șucu la Rapid, el venind la finalul lui mai 2022 ca acționar în Giulești:

Sezonul 2022-2023

Vinde în valoare de 5.000.000 de euro (prin transferul lui Rareș Ilie la Nice)

Cumpără de 1,45 milioane

Profit: 3,55 milioane de euro

Sezonul 2023-2024 (actualul)

Vinde în valoare de 2,65 milioane de euro

Cumpără de 2,75 milioane

Cel mai scump: Dugandzic la Al-Tai (2.000.000)

Profit: deocamdată e pe minus cu 100.000 de euro.

Profit total din transferuri până acum: 3,45 milioane de euro

Citiți încă o dată cu atenție cifrele pe care vi le-am furnizat de pe site-ul transfermarkt.com. Rotaru e pe un mare plus la transferuri, neinvestind niciodată nici măcar un sfert din cât a încasat! Iar Șucu, abia intrat în fotbal, e pe plus cu 3,45 milioane de euro la transferuri! În numai un an și jumătate.

Veți spune că sunt și multe cheltuieli la un club de talia Rapidului sau a Universității Craiova. Bineînțeles că sunt, dar să nu uităm și de celelalte încasări anuale: peste 2.000.000 de euro din drepturile tv, aproximativ 2.000.000 de euro din sponsorizări. Să mai punem și banii din bilete, care ar trebui să ajungă la peste 1.000.000 de euro pe sezon.

Așa că, oameni buni, sunt bani în fotbalul românesc, și nu numai la cele două cluburi numite mai sus. Problema cea mare este cum sunt împărțiți acești bani, de ce unii jucători primesc salarii imense în comparație cu ce produc pe teren, cum se scurg banii la venirile jucătorilor străini.

Sunt bani, dar nu am avut nicio echpă românească în acest sezon în grupele competițiilor europene. Oare de ce?