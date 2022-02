Cristiano Ronaldo, afacere dezastruoasă cu un apartament din New York. Câte milioane de euro a pierdut portughezul

După câțiva ani de la achiziționare, starul portughez a decis să-l vândă, însă imobilul nu a reprezentat un punct de interes.

Până la urmă, apartamentul și-a găsit un cumpărător, însă cu un preț cu 10 milioane mai mic decât cel al achiziției acestuia.

Cristiano Ronaldo, milionar de pe urma conturilor false

Impactul superstarului portughez în online este unul imens, fiind și cel mai urmărit utilizator Instagram din lume, cu peste 404 milioane de urmăritori. Ronaldo încasează milioane de euro din postările plătite pe care le promovează, fiind și unul dintre cei mai bine plătiți pe această nișă.

Cu toate astea, surpriza vine din partea starurilor planetei, implicit a lui Cristiano Ronaldo, care are și el, la rândul său, nu mai puțin de 92 de milioane de urmăritori fake, informează The Sun. O astfel de cifră înseamnă un sfert din totalul său de urmăritori, iar per postare, din cele două milioane de euro, aproximativ 465.000 de euro ar fi încasate pe seama urmăritorilor falși.