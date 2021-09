"Ce s-au mai supărat atunci rușii pe mine!" Ivan Patzaichin și momentul de la JO din Moscova 

Ivan Patzaichin s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Spitalul Elias din București.

La 71 de ani, "Amiralul" sportului românesc a pierdut lupta cu o boală incurabilă, care l-a măcinat în ultimele trei luni.

Emblemă a sportului românesc, un munte de eleganță și modestie, cvadruplul campion olimpic s-a născut în satul Mila 23, comuna Crișan. Până la plecarea sa în București, viața "Amiralului" s-a petrecut între Mila 23 și Sulina, unde își petrecea vacanțele la bunici, dar și la Tulcea.

Ivan Patzaichin vorbea limba rusă din copilărie, iar limba română a învățat-o prin clasa a patra. În trecut, "Amiralul" istorisea cum la Jocurile Olimpice d de la Moscova, unde a luat aur la Canoe 2 1.000 m și argint la Canoe 2 pe distanța de 500 m, a reușit să-i supere pe sovietici la conferința de presă.

"Rușii știau că vorbesc perfect limba lor! Mi-am dorit să vorbesc română, așa era normal"

"Cred că prin clasa a patra am învățat limba română. Limba care se vorbea la noi era rusa, destul de târziu am trecut la română. Îmi amintesc că la Moscova, după ce am devenit campion olimpic, la conferința de presă am cerut traducător.

Ce s-au mai supărat atunci rușii, pentru că știau că vorbesc perfect rusă și mă considerau de-al lor! Mi-am dorit să vorbesc în română pentru că așa era normal, așa simțeam", povestea Ivan Patzaichin.

Ivan Patzaichin a participat la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice de Vară – Mexico 1968, Műnchen 1972, Montreal 1976, Moscova 1980 şi Los Angeles 1984 – la care a cucerit 7 medalii: 4 de aur (C-1 1000 m: 1972, C-2 1000 m: 1968, 1980, 1984) ) și 3 de argint (C-2 500 m: 1980, 1984; C-2 1000 m: 1972).

Comitetul Olimpic Internaţional i-a decernat, în 1990, cea mai înaltă distincţie a acestui for, respectiv Ordinul Olimpic Colanul de Platină, în anul 2000 a fost distins cu Ordinul Naţional ''Serviciul Credincios'' în grad de Ofiţer, iar în 2008 i-a fost conferit ''Meritul Sportiv'' clasa I, de preşedintele Traian Băsescu. Regele Mihai I i-a conferit, la 13 septembrie 2010, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Elisabeta din Bucureşti, Decoraţia regală "Nihil Sine Deo", pentru merite deosebite aduse sportului românesc.

În aprilie 2019, Ivan Patzaichin a primit Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. La 26 noiembrie 2019, Ivan Patzaichin, legendă a sportului românesc şi internaţional, a primit, la aniversarea a 70 de ani, cea mai înaltă decoraţie a statului român, Ordinul Naţional ''Steaua României'' în grad de Cavaler, din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis.