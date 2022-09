Ce au transmis cluburile din Premier League, după decesul Reginei Elisabeta a II-a

La scurt timp, mai multe cluburi din Premier League și-au exprimat regretele profunde față de dispariția Reginei Elisabeta, pe rețelele de socializare.

„Newcastle United și conducerea clubului sunt profund întristați de decesul Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Ne alăturăm lumii care transmite cele mai sincere condoleanțe către Familia Roială”, au scris cei de la Newcastle.

Newcastle United and its owners are deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.

We join the world in sending our deepest condolences to the Royal Family.