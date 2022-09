Motivul pentru care Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost la Wimbledon de numai patru ori, în 96 de ani de viață

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a decedat la vârsta de 96 de ani. Regina Elisabeta a fost cel mai longeviv monarh din lume. Suverana, care s-a născut pe 21 aprilie 1926 la Londra, a crescut fără să se aştepte că urma să devină regină. Tatăl ei, George al VI-lea, a preluat coroana după ce fratele lui mai mare, Edward al VIII-lea, a abdicat în 1936 pentru a putea să se căsătorească cu o americancă divorţată, Wallis Simpson.

Elisabeta a II-a a urcat pe tron în 1952 la vârsta de 25 de ani şi, de atunci, a depăşit recordul de longevitate deţinut de stră-străbunica ei regina Victoria, devenind în septembrie 2015 monarhul cu cea mai îndelungată domnie din istoria Marii Britanii.

Turneul de tenis de la Wimbledon și-a disputat prima ediție în anul 1877, cu 49 de ani înaintea nașterii Reginei Elisabetta a II-a a Marii Britanii.

Decedată în data de 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani, Majestatea Sa Regina Elisabetta a II-a a Marii Britanii va fi amintită de fanii tenisului pentru numărul extrem de redus de apariții semnate în complexul All England Lawn Tennis & Croquet Club.

Mai exact, Regina Elisabetta a II-a a Marii Britanii a fost văzută de numai patru ori la Wimbledon.

Respectatul biograf regal, Brian Hoey a explicat în cartea sa publicată în 2020, „Regalitatea dezvăluită”, motivul din spatele numeroaselor absențe ale Reginei în turneul de la Wimbledon, spunând: „Tenisul nu e pe lista sporturilor preferate de Familia Regală,” notează Express.

