Autorul JAFULUI de la casa lui Hagi a fost prins! E un tanar de 26 de ani! Prejudiciu de 80.000 de euro

Un singur tanar de 26 de ani a spart mai multe case din Pipera, intre care si cea a lui Gica Hagi.

Un tanar de 26 de ani, banuit ca ar fi savarsit mai multe infractiuni de furt din locuinte din Pipera, a fost prins miercuri de politisti dupa ce ar fi incercat sa patrunda ilegal, prin efractie, intr-un alt imobil, el fiind arestat joi pentru 30 de zile, informeaza un comunicat transmis AGERPRES de IPJ Ilfov.

El se afla in Arestul Central al Politiei Capitalei.

Potrivit sursei citate, miercuri, politistii ilfoveni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au desfasurat o actiune de prindere in flagrant delict a unei persoane banuite de savarsirea mai multor infractiuni de furturi din locuinte.

Una dintre locuintele vizate a fost cea a antrenorului de fotbal Gheorghe Hagi, au precizat surse din Politie.

In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca, in perioada decembrie 2017 - martie 2018, tanarul ar fi patruns in mai multe locuinte de lux din cartierul Pipera, orasul Voluntari, de unde ar fi sustras sume de bani si bunuri de valoare - bijuterii, ceasuri, obiecte de arta, vesela din argint etc.

Prejudiciul este estimat la 80.000 de euro.

Cel in cauza este din comuna Berceni, judetul Ilfov, si a fost surprins in timp ce ar fi incercat sa patrunda ilegal intr-un imobil din Voluntari, fiind prins la scurt timp de politisti dupa ce ar fi incercat sa fuga de la fata locului.

Politistii Serviciului de Investigatii Criminale continua cercetarile sub aspectul savarsirii a noua infractiuni de furt calificat si doua tentative la infractiunea de furt.