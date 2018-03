"Luati cardul meu, mergeti in club si cheltuiti cat vreti!" Gestul INCREDIBIL al lui Hagi in fata jucatorilor! Ce prima URIASA le-a dat

Gheorghe Hagi le-a facut o surpriza jucatorilor sai dupa calificarea in play-off.



Hagi a decis ca toata lumea sa aiba liber la distractie! Dupa victoria de la Iasi, fotbalistii Viitorului au mers la hotel. Aici, Hagi i-a felicitat inca o data si le-a transmis ca sunt liberi sa mearga in club. Mai mult, le-a dat si cardul sau. "Puteti cheltui cat vreti voi, in seara asta e liber la distractie. Sunt bani suficienti pe el", le-ar fi spus Hagi jucatorilor, conform Fanatik.

Surprizele nu s-au oprit aici. Calificarea in play-off le-a adus fotbalistilor un bonus important. Conform contractelor, fiecare titular a primit 15 000 de euro prima pentru intrarea in top 6 al treilea an la rand!