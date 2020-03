A vrut Mario Iorgulescu sa se sinucida? Datele din dosar arata o realitate inspaimantatoare

Fiul presedintelui LPF este dat in urmarire internationala, dupa ce a primit mandat de arestare preventiva in lipsa pentru 30 de zile.

Vineri, Mario Iorgulescu (24 de ani), fiul presedintelui LPF Gino Iorgulescu, a fost dat in urmarire de Politia Romana, dupa ce judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au emis un mandat de arestare preventiva in lipsa, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de omor si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Pe 8 septembrie 2019, pe fondul unei stari emotionale negative, a produs un grav accident de circulatie pe Soseaua Chitilei, in care si-a pierdut viata un tanar de 24 de ani, tatal a doua fete minore. Fiul sefului LPF conducea un Aston Martin model DBS si in coliziune frontala avea 143 km/h.

Anchetatorii au descoperit, in probele biologice prelevate la spital, o alcoolemie de 1,96 g/l si ca era sub influenta cocainei, dar si ca a trecut pe culoarea rosie a semaforului, accelerand si atingand o viteza maxima de 162 de km/h in timpul deplasarii, iar pe carosabil nu s-au gasit urme concludente de franare. Dupa accident, el a fost internat in coma la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Elias, care l-a primit, desi aceasta parte a unitatii medicale era oficial inchisa pentru renovare. In mod oficial, Mario Iorgulescu s-ar afla la recuperare intr-o clinica de lux din Italia, dupa ce a fost mutat cu un avion privat, fara acordul procurorilor, care au aflat din presa de plecarea acestuia ca sa se trateze peste hotare.

Conform unor surse apropiate anchetei, datele stranse pana acum indica ca fiul sefului LPF s-ar fi aflat intr-o stare de mare tulburare sufleteasca, dupa ce ar fi suferit dezamagiri in viata amoroasa, era sub efectul bauturilor alcoolice si ale substantelor halucinogene, care ar fi putut potenta starea de depresie, iar viteza foarte mare, faptul ca a accelerat la intrarea intr-o intersectie cu circulatie reglementata, pe culoarea rosie a semaforului, si ca urmele de frana sunt neconcludente, pune serioase semne de intrebare despre gradul de pretuire al propriei vieti, despre absenta luciditatii si despre masurile luate pentru a o proteja la momentul comiterii faptelor.

Aceleasi surse speculeaza ca motivul mutarii sale intempestive in strainatate, dincolo de considerentele si urgentele medicale, poate fi pus pe seama faptului ca, in cazul unei arestari la iesirea din coma, care era foarte greu de evitat, din cauza intensei mediatizari a cazului si a gravitatii actiunilor comise, ar fi dus la o adancire a unor probleme de natura psihologica, posibil existente, pe fondul sentimentului de vinovatie, iar tratarea acestora ar fi fost foarte greu de tratat cu succes intr-un spital-penitenciar din Romania.

In 2016, acelasi Mario Iorgulescu a fost retinut intr-un dosar de lipsire de libertate, loviri, alte violente si favorizarea infractorului, apoi a fost plasat sub control judiciar, pentru ca ar fi apelat la trei indivizi, membri ai unui periculos clan interlop din Bucuresti, care l-ar fi ajutat sa sechestreze si sa bata crunt un barbat pentru a-i inapoia o datorie. Presa a mai scris ca el ar fi aparut in interceptarile organelor de ancheta ca un consumator regulat de droguri.