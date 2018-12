BOMBA SEXY de la FRF! Angajata care face furori pe retelele de socializare! Tatal ei a jucat la Steaua si Dinamo! FOTO

Maria lucreaza la FRF si mare admiratoare a Universitatii Craiova.

Maria Ceausila, fiica lui GHeorghe Ceausila, e o prezenta constanta pe arenele din Liga 1. Ea sustine mai ales echipa Craiovei, ea fiind nascuta in Oltenia. Tatal ei, Gheorghe Ceausila, a jucat la Steaua, Craiova, Sportul si Dinamo si are 5 prezente la nationala.



Maria a ales o cariera tot in fotbal si e angajata FRF. Ea e implicata si in mai multe proiecte sociale si vorbeste la anumite conferinte.

VEZI MAI MULTE IMAGINI CU MARIA IN GALERIA DE MAI JOS