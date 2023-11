Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTT Champions Frankfurt, miercuri, după ce a învins-o pe campioana olimpică en titre, chinezoaica Meng Chen (numărul doi mondial), cu 3-2 (4-11, 11-8, 13-11, 5-11, 12-10).

Bernadette Szocs, victorie magnifică la Frankfurt: "Am vrut să scriu istorie"

Sportiva antrenată de Viorel Filimon şi Ionuţ Seni, medaliată cu aur la Jocurile Europene (locul 12 mondial), o învinsese pe Chen şi anul trecut, la WTT Champions Macao, tot cu 3-2.

"Mulţumesc tuturor celor care m-au încurajat, mă bucură acest fapt! E nemaipomenit! Credeam că o pot învinge. Am jucat de multe ori contra ei, am fost aproape şi am crezut că pot câştiga din nou în faţa ei. Văd că am fanii aici, sunt fericită să joc în Germania, am mereu oameni alături de mine aici", a spus Szocs după meci, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Tenis de Masă.

''Am vrut să scriu istorie din nou, deoarece am vrut să fiu sigură că nu a fost doar noroc când am câştigat anul trecut. Am vrut să demonstrez că o pot învinge de mai multe ori. Acesta este obiectivul meu de fiecare dată, să încerc să fiu mereu aproape de jucătoarele chineze şi chiar să le înving'', a mai spus Szocs (28 ani), citată de Xinhua.

Bernadette Szocs: "Aceste victorii îmi dau încredere pentru 2024"

''Mă pregătesc bine pentru Jocurile Olimpice, iar aceste victorii îmi dau încredere pentru viitor'', a subliniat Szocs.

În primul tur la Frankfurt, Szocs a trecut de germanca Annett Kaufmann cu 3-0 (11-5, 12-10, 11-4).

În sferturile de finală, Bernadette Szocs o va întâlni pe japoneza Hina Hayata.