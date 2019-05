Tragedie in lumea sportului! A murit in timpul unui show: cand si-au dat seama ca nu se preface, a fost prea tarziu

Wrestlerul mexican Silver King a murit sambata in timpul unui show desfasurat la Londra!

Acesta s-a prabusit in ring. Cesar Cuauhtemoc Gonzalez Barron, pe numele sau real, avea 51 de ani.

In momentul in care acesta a cazut la podea, nimeni nu a intervenit. Toata lumea, inclusiv arbitrul, a crezut ca wrestlerul se preface. Atunci cand si-au dat seama ca este ceva serios, a fost prea tarziu.

Silver King este cunoscut si in afara wrestlingului. El a jucat in comedia Nacho Libre, alaturi de actorul Jack Black.

Dupa anuntul mortii sale, mesajele de condoleante pentru familie au inceput sa curga pe retelele de socializare.

Imagini cu tragedia au fost publicate de martori pe Twitter.

Silver King dies in full combat in London

Silver King, whose real name of César Cuauhtémoc González Barrón fainted in the ring during a Wrestling World show in London England during which he fought against Warrior Youth, died due to a myocardial infarction that resulted in death pic.twitter.com/oj4BRSbnCR