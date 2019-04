Ce s-a intamplat cu elevul care a incercat o miscare de wrestling impotriva unui profesor. Incidentul a fost filmat. VIDEO

Un elev american in varsta de 18 ani a fost arestat dupa ce si-a atacat profesorul cu o miscare din wrestling.

Spectacolele din WWE l-au inspirat pe Gianny Sosa sa-si atace profesorul de la Southridge Senior High School din Miami, anunta politia locala.

Sosa a incercat un RKO - miscare pentru care a devenit faimos Randy Orton in WWE, insa nu a facut-o pe scena, ci pe holurile liceului unde invata.

Scena a fost surprinsa de alti elevi cu telefoanele mobile, dar si de camerele de supraveghere ale scolii, anunta NBC.

Elevul a fost arestat, dar parintii sai i-au achitat cautiunea si a fost eliberat. "Nu am vrut sa ranesc pe nimeni. Era o gluma, am mai glumit asa in trecut", a spus tanarul in fata camerelor. Profesorul l-a imobilizat insa si a chemat politia.

Familia sustine ca Gianny a vrut doar sa-si imbratiseze profeorul si nu sa dea cu el de pamant.



"Ne-a spus ca doar a vrut sa-l imbratiseze pe profesorul sau. Nu avea cum sa-i faca rau in orice fel, e greu sa iei pe cineva de la distanta de gat si sa-l trantesti la podea", a comentat si sora elevului.

Pe langa problemele cu legea, Gianny ar putea fi exmatriculat acum din liceu.