Toma Coconea își întreține pasiunea pentru 'zborul' cu parapanta din 1989, la doi ani după Revoluție, pe când avea doar 16 ani. Toma a devenit singurul om de pe glob care a participat la toate edițiile celebrei curse Red Bull x-Alps, la edițiile din 2007 și 2011 terminând pe locul al doilea.

Cum te-ai îndrăgostit de zborul cu parapanta?

Zborul cu parapanta a fost o dragoste la prima vedere încă de când m-am înălțat primii metri a fost o nebunie. Din acel moment mi-am dorit să descopăr și să învăț cât mai repede să zbor tot mai mult și mai sus. Când sunt în aer sunt un alt om. Zborul cu parapanta îmi oferă șansa de a privi lumea dintr-o altă perspectivă, dar mai ales am ocazia de a mă simți liber și de mă conecta cu natura.

Ce sacrificii presupune zborul cu parapanta?

Zborul cu parapanta implică multe sacrificii. Practic trebuie să găsești un compromis între viața personală si acest sport. Este un sport spontan pentru că depinzi de natură, de vremea de afară, așa că niciodată nu ai un plan sau un program bine stabilit. Momentul cel mai bun să ieși la zbor poate sa vină oricând.

Pentru ceea ce fac eu, adică un sport de anduranță, este nevoie să ai un anumit mod de viață si să îți placă. Încerc în toată perioada anului în funcție de anotimp să mă adaptez și să fiu într-o continuă mișcare. Iarna schiez foarte mult pentru a-mi menține condiția fizică, primăvara încep curenții ascendenți și încerc să profit de zilele bune de zbor. Fiecare zi este o nouă provocare.

Cum reușești să te motivezi în acest context?

În general sunt un om ambițios, o fire care se automotivează, însă consider că este foarte important să faci ceea ce îți place, să iubești acel lucru și atunci vei trece cu siguranță mai ușor peste momentele grele. Celor care nu își mai găsesc motivația le-aș recomanda să își găsească în primul rând pasiunea să încerce din fiecare lucru câte puțin până vor ajunge în acel punct și cu siguranță vor găsi și motivația de a urma acel drum”.

Despre proiectele din perioada următoare:

„Anul acesta este posibil să particip la X-Pyr – o competiție care implică traversarea Pirineilor de la est la vest între Franța și Spania, totodată în decursul acestui an voi fi implicat și în mai multe proiecte cu școala de zbor pe care o am în Parâng și voi continua să mă pregătesc pentru o nouă ediție X-Alps. În prezent sunt implicat în campania „Explorează o nouă cale” de la National Geographic menită să inspire și motiveze publicul să dea frâu liber curiozității să descopere noi drumuri, aventuri, investigații prin noile sale serii documentare începând cu luna aprilie. Am avut ocazia să împărtășesc tuturor povestea mea și vă invit și pe voi să o descoperiți:

Multe din aventurile mele au fost inspirate de documentarele National Geographic și în continuare le urmăresc pentru a descoperi lucruri noi despre tot ce ne înconjoară. Luna aceasta sunt o serie de premiere care cuprind documentare de aventură, explorare și investigație incluse în această campanie în luna aprilie la Național Geographic: Oceanul pe uscat, Climatul schimbării, Epave investigate, Albert Lin: Secretele civilizațiilor antice,Pe urmele dinozaurilor.

Despre dorințele din viitor:

„Pe lângă proiectele din prezent și viitor în care sunt și mă voi implica îmi doresc să împărtășesc fetiței mele o parte din pasiunile mele. Totodată, pe lângă zborurile mele de înălțime unul dintre cele mai mari visuri ale mele este să zbor de pe Everest lucru care va fi cu siguranță realizabil”.