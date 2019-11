Tomas Berdych s-a retras oficial din tenis, punand capat unei cariere ce a durat 17 ani

Fostul numar 1 ATP si finalist la Wimbledon s-a retras din activitate

Cehul Tomas Berdych (34 ani) a facut anuntul la Turneul Campionilor, eveniment ce a fost marcat si de o ceremonie in care organizatorii au multumit mai multor jucatori (care s-au retras in acest sezon) pentru intreaga lor activitate in circuit. Printre ei: Radek Stepanek, David Ferrer, Victor Estrella Burgos, Nicolas Almagro, Max Mirnyi, Marci Matkowski, Mikhail Youzny, Marcos Bagdathis.

Tomas Berdych a fost finalist in 2010 la Wimbledon, unde a pierdut in fata lui Nadal, si a castigat 13 tilturi ATP. De asemenea, el a facut parte din echipa Cehiei de Cupa Davis cu care a cucerit de doua ori "Salatiera de argint" (2012, 2013).

Ultimul meci oficial al tenismenului ceh a fost anul acesta, la US Open, infrangerea in primul tur contra lui Jenson Brooksby, jucator venit din calificari.

In cariera de 17 ani, Berdych a castigat 29 de milioane de dolari din premii.