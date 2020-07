Golgeterul Europeanului din 2004 si-a anuntat retragerea! "Creierul ar fi vrut sa mai joc, dar corpul spune nu!" 

Milan Baros si-a anuntat retragerea din fotbal.

Atacantul ceh in varsta de 38 de ani a declarat ca si-ar mai fi dorit sa joace, insa nu mai poate face asta.

"Creierul ar fi vrut sa mai joc, dar corpul spune nu. Corpul nu mai functioneaza ca inainte si cum as avea nevoie", a marturisit Baros pentru site-ul echipei Banik Ostrava.

Fostul jucator al lui Liverpool s-a confruntat cu mai multe probleme la tendonul lui Ahile, iar acum a decis ca este momentul sa spuna stop.

Milan Baros a evoluat in echipa nationala a Cehiei in perioada 2001 - 2012, timp in care a adunat 93 de aparitii si a inscris 41 de goluri, fiind de altfel cel mai bun marcator al Campionatului European din 2004.

De-a lungul carierei, atacantul a jucat la Banik Ostrava, Liverpool, Aston Villa, Olympique Lyon, Portsmomuth, Galatasaray, Antalyaspor, Mlada Boleslav si Slovan Liberec, iar in palmaresul sau se regasesc doua titluri ale Frantei (2007, 2008), unul castigat in Turcia (2012) si un trofeu al Champions League, obtinut alaturi de Liverpool, in 2005.