Probleme mari pentru Lewis Hamilton din cauza piercing-ului! A încălcat regulamentul, iar Mercedes a fost amendată 

​Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA), prin vocea noului președinte, Mohammed Ben Sulayem, a anunțat măsuri dure împotriva piloților care poartă bijuterii în timpul curselor. Lewis Hamilton este deja cunoscut pentru pasiunea pentru modă pe care o are, fiind văzut adesea purtând ținute extravagante, dar și accesorii.

Britanicul are și câteva piercing-uri, unul dintre ele în nas, iar asta i-a adus probleme. Odată cu noile reguli, Hamilton a continuat să își poarte piercing-ul, însă a renunțat la el la Silverstone și în cursele următoare. Cu toate astea, pilotul a apărut în Singapore cu accesoriul său, iar asta i-a făcut pe stewarzi să se sesizeze.

Astfel, Mercedes a fost amendată cu 25.000 de euro din partea FIA, după ce nu a anunțat faptul că pilotul său poartă din nou piercing-ul.

Explicațiile lui Lewis Hamilton

Lewis Hamilton a vorbit despre situația sa, dezvăluind că a primit un document din partea medicilor prin care era scutit de regula de nu purta accesoriul, pe motiv că i s-a infectat zona în care avea piercing-ul.

„Nu încerc să demonstrez ceva, nu. Am avut de foarte mulți bijuteriile pe care le port și piercing-ul din nas, au fost discuțiile de la începutul anului. La început a fost blocat acolo, nu reușeam să slăbesc strânsoarea. Mi-au oferit o excepție prin care să găsesc o soluție.

Am mers apoi să îmi fie scos și am încercat să găsesc o soluție, l-am tot scos și l-am pus înapoi și din cauza asta s-a infectat. Am făcut un cheag de sânge și a început să mă doară nasul, aveam puroi și sânge în zona infectată. L-am pus înapoi și în ultimele două săptămâni a început să se vindece, mi-au spus să nu îl mai scot.

E o nebunie că trebuie să vorbim despre un subiect atât de mic. Am scos celelalte bijuterii. Din punctul ăsta nu îmi mai pasă, sincer să fiu.

Nu știu de ce se focusează FIA pe asta. Am primit o scrisoare de la dosctor, am încercat să fac totul bine. Una dintre cele mai bune scuze primite pe subiect în urmă cu mai mult timp a fost legat de căldură că dacă ești în centrul unui incendiu, metalul conduce căldura.

Însă costumele noastre sunt acoperite, fermoarul e din metal, centura din jurul căștii este din metal, avem firele cu aluminiu și metal în ele. Nu știu, e puțin stupid. Să sperăm că vor fi mai înțelegători. Stewarzii ar trebui să fie aici să ne mențină în siguranță însă nu e cazul aici”, a spus Hamilton conform The Sun.